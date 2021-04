Lutte contre le Covid-19 – Le Conseil d’État décide de se faire vacciner La vaccination étant ouverte aux 45 ans et plus depuis lundi, les membres de l’Exécutif cantonal vont s’inscrire. Sauf Nathalie Fontanet et Pierre Maudet. Eric Budry

Sur les sept membres du Conseil d’État actuel (Fabienne Fischer entrera en fonction le 30 avril), seuls Nathalie Fontanet et Pierre Maudet ne remplissent pas les critères pour avoir accès au vaccin. Keystone

Le Conseil d’État encourage la population à se faire vacciner, la campagne en cours portant ses premiers fruits. Et pour montrer l’exemple, les membres du collège ont décidé mercredi de passer eux-mêmes à l’acte. «Depuis lundi, la campagne de vaccination dans le canton de Genève étant ouverte aux personnes dès 45 ans, tous les conseillers d’État qui remplissent les critères s’inscriront en vue de la vaccination», précise un communiqué.

Concernant l’âge, toutes et tous remplissent ce critère à l’exception de Pierre Maudet, qui a 43 ans. En fonction jusqu’au 30 avril, il n’a par conséquent pas encore accès à la vaccination. Contrairement à Antonio Hodgers, qui a juste 45 ans. Nathalie Fontanet en est, elle, empêchée pour un autre motif: les personnes qui ont contracté le virus ne peuvent être vaccinées dans les six mois qui suivent. Or, la ministre des Finances a été testée positive – pour la deuxième fois – le 13 mars dernier.