Politique migratoire – Le Conseil des États est favorable à certains durcissements La chambre haute de l’Assemblée fédérale a approuvé jeudi deux des cinq motions de l’UDC sur la migration. Le National les avait toutes rejetées mercredi.

Le Conseil des États a rejeté trois des propositions de l’UDC, dont une sur le retour des contrôles aux frontières (photo d’illustration). ANTHONY ANEX/KEYSTONE

Le Conseil des États a tenu à son tour jeudi une session extraordinaire sur la migration. Au menu, cinq motions de l’UDC. Il en a approuvé deux. L’une demande la suspension du programme de réinstallation 2024-2025, l’autre une «offensive de rapatriement».

Soutenue par l’UDC, presque tous les sénateurs du PLR et une majorité du Centre, la motion de Werner Salzmann (UDC/BE) demande une stratégie pour augmenter le nombre d’expulsions et de rapatriements des délinquants étrangers et des personnes dangereuses. Pour cela, des accords de réadmission supplémentaires doivent être conclus.

Le texte de Hannes Germann (UDC/SH) réclame quant à lui que la Suisse suspende le programme de réinstallation pour les deux prochaines années en raison de l’état de surcharge actuel. Il a lui aussi reçu le soutien de l’UDC, de la quasi-totalité du PLR et de certains élus du Centre.

Le Conseil des États a en revanche rejeté les trois autres textes qui réclamaient un retour des contrôles aux frontières, l’établissement de zones de transit aux frontières suisses pour traiter toutes les demandes d’asile et une application à la lettre de l’accord de Dublin. Le National avait traité mercredi des interventions de même teneur et les avait toutes rejetées.

ATS

