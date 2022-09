Démocratie participative à Genève – Le Conseil de la jeunesse est enfin sur les rails Vingt-quatre jeunes ont été nommés au sein de cet organe officiel de consultation, qui émettra des préavis sur des projets de loi. Sophie Simon

Séance d’ouverture du Conseil de la jeunesse de Genève en mars. PETER KITTLER

Il n’y avait que 24 places pour 30 candidatures. Le Conseil de la jeunesse n’a pas attiré les foules mais maintenant que le Conseil d’État a validé sa composition, ses membres vont pouvoir se mettre au travail.

Ce nouvel organe de consultation officiel aura pour objectif d’émettre des préavis sur des projets de loi, de représenter les jeunes auprès des autorités politiques et de formuler des propositions. Deux de ses représentants participeront en outre à la Commission de l’enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité.

Ces jeunes de 14 à 21 ans, qui sont au Cycle d’orientation, au Collège, en apprentissage ou à l’Université, ont tenu leurs premières séances et leur première conférence de presse lundi. Il a surtout été question d’organisation et de répartition des groupes de travail.

Ils redessinent une école et un quartier

«Il est important que les jeunes puissent donner leur avis, et qu’ils le fassent tôt», a commenté la magistrate Anne Emery-Torracinta. La cheffe du Département de l’instruction publique confesse miser plus sur la «participation» à la vie démocratique que sur les cours d’éducation civique.

Ce Conseil, qui se veut apolitique, n’a pas encore examiné le projet de vote à 16 ans. Il a par contre collaboré avec le groupe de réflexion «Genève 2050», en donnant sa vision du futur de l’école – en redessinant une école du Mail plus végétalisée – et du futur d’un quartier, le boulevard Carl-Vogt, privé de voitures et transformé en allée pour vélos et piétons.

Un groupe «mobilité»

Intégré au groupe de travail «mobilité», Mathieu, 17 ans, nous parle de sa «passion pour les questions des transports. Ce sont les grands projets d’aujourd’hui qu’on vivra demain quand on sera adultes.» Margaux, elle, habite en campagne et est donc bien placée pour expérimenter au quotidien les failles du système. «Comme on est mal desservis, on a tendance à prendre la voiture. Il y a des lacunes à combler en matière de transports publics.»

Ces lacunes, Théo ne les voit pas seulement sur les trajets «ville-campagne, mais aussi à l’intérieur de la campagne. Il faut réduire les trajets motorisés individuels.» Que ce soit sur les transports ou d’autres sujets, le Conseil de la jeunesse doit désormais prendre son rythme de croisière.

Lors de sa première conférence de presse, le Conseil de la jeunesse présente sa collaboration avec Genève 2050. LAURENT GUIRAUD

Sophie Simon est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2011. Elle enquête notamment dans les domaines de l'éducation, la santé, le tourisme, la politique. Elle couvre aussi les rapports de la Cour des comptes et les arrêts du Tribunal fédéral. Elle est titulaire d'un master en journalisme du CELSA (Sorbonne). Plus d'infos

