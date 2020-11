"Nous allons vers un mieux"

Le Conseil d'Etat réévalue chaque semaine les mesures prises.

Mauro Poggia, en charge de la Santé: "Au sein de la société une incompréhension s'exprime directement liée aux conséquences économiques liées aux mesures prises à Genève. Le canton de Genève était et reste le canton le plus touché de Suisse et était sur le triste podium des lieux les plus touchés en Europe. Il fallait casser cette vague. Nous avons des signes encourageants. Pour la 2e semaine consécutives, nous voyons une diminution des cas positifs. Cela ne se traduit pas tout de suite sur les hospitalisations."