«Nous sommes obligés d'aller plus loin»

Anne Emery Torracinta: "Parce que ce rapport met en danger les personnes, nous sommes obligés d'aller plus loin. Le premier rapport était simplement un rapport RH concernant un service où l'absentéisme était important."

Nathalie Fontanet: "Sur la base de cette alerte, qui s'est confirmée dans le rapport final, le Conseil d'Etat prend la décision de demander une expertise. Elle sera plus précise et encadrée avec des règles strictes. Cela ne revient pas à confirmer ce que dit l'avocate de Monsieur Maudet. Il y aura non pas un droit d'accès libre, mais si Monsieur Maudet est effectivement mis en cause, il pourra également avoir accès au juge en charge de cette expertise. Cela devrait aussi répondre aux demandes de Monsieur Maudet qui souhaite des éléments concrets."

Anne Emery Torracinta, au sujet du transfert provisoire du DDE: "La Chambre administrative de la cours de justice a validé cette décision. Elle n'a pas restitué le département à Monsieur Maudet."