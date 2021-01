Quelle estimation pour ces coûts?

Si on part du principe que 300 entreprises étaient éligibles jusque là, on va passer à 4000 explique Nathalie Fontanet. Le montant sera nettement plus conséquent. On atteindra 340 millions pour les six premiers mois de 2021. Un chiffre qui s'ajoute aux aides octroyées jusqu'à fin 2020. Le cas des entreprises non aidées en 2020 interroge lui aussi.

On parle des fitness, du secteur des loisirs, de la culture... Il va falloir se reposer la question pour eux.