Mobilité en France voisine – Le Conseil constitutionnel français valide l’autoroute du Chablais L’autorité judiciaire suprême a accepté le projet qui reliera Annemasse à Thonon via Machilly. Ses opposants dénoncent une décision «politique». Emilien Ghidoni

L’autoroute fera la jonction entre le canton de Genève et l’agglomération de Thonon-les-Bains (image d’illustration). Lucien FORTUNATI

La future autoroute du Chablais vient d’avancer d’un grand pas. Jeudi dernier, le Conseil constitutionnel français, l’autorité juridique suprême du pays, a validé le projet. Comme le rapporte France 3 Régions, il est estimé conforme à la Constitution française, malgré les multiples oppositions qu’il suscite.

Pour rappel, l’autoroute entre Machilly et Thonon-les-Bains fait débat depuis des dizaines d’années en France voisine. Le projet a connu un premier déblocage en juin, avec le vote par le Parlement français d’une loi autorisant la construction de cette route d’environ 16 km.

Mais pour les opposants, cet aménagement représente un danger pour l’environnement. C’est pourquoi la décision a été attaquée en justice par plusieurs élus de la France insoumise et écologistes. Las, le Conseil constitutionnel a estimé que la décision des députés était conforme à la Constitution.

«Décision politique»

L’Association de concertation et de proposition pour l’aménagement et les transports (ACPAT) dénonce une «une décision très politique plutôt que légaliste et qui démontre malheureusement que le pouvoir soutient les lobbies autoroutiers».

Les activistes regrettent aussi que cette autoroute passe avant le développement des transports publics dans la région. «Le train est plein aujourd’hui, et au lieu de rajouter des wagons, au lieu de permettre une desserte des gares, au lieu de mettre ces gens-là dans le train, et de leur permettre de quitter la route, on pense qu’il faut agrandir la route, l’élargir ou en faire une à côté», a dénoncé Grégoire Berton, membre d’ACPAT, sur la télévision publique française.

Du côté français, peu d’obstacles subsistent encore à la réalisation de ce projet routier. Par contre, la Ville de Genève a d’ores et déjà annoncé vouloir poursuivre le combat juridique. Un recours auprès de la Première Ministre a été déposé par le magistrat Alfonso Gomez le 6 juin dernier.

Emilien Ghidoni est journaliste stagiaire à la Tribune de Genève depuis août 2022. Il couvre en particulier la commune de Vernier. Il est titulaire d'un Master en journalisme et d'un Bachelor en relations internationales. Plus d'infos @emilien_ghidoni

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.