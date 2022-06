Étude des comptes 2021 Afficher plus

Après avoir transmis à la Commission des affaires sociales l’initiative des Vert’libéraux en faveur d’un congé parental, le Grand Conseil a entamé l’examen des comptes 2021 de l’État ainsi que celui de la gestion du Conseil d’État durant la même année. Le débat se poursuivra vendredi dès 8 heures du matin.

Rappelons que les comptes 2021 affichent un excédent de 49 millions de francs, alors que le budget prévoyait un déficit de 800 millions. Cet excellent résultat, de plus en année de crise sanitaire, est dû essentiellement à l’explosion des revenus du Canton, qui ont été supérieurs de près d’un milliard par rapport à ce qui avait été budgété.

Bien davantage que l’examen des comptes financiers (il n’y a pas vraiment d’autre choix que de les approuver), c’est celui de la gestion du gouvernement, autrement dit la politique menée, qui est le moment fort de ce rendez-vous annuel. L’examen se fait au travers de l’analyse des treize politiques publiques qui sont également approuvées ou refusées individuellement. Le tout se clôt par un vote d’ensemble.

Pour l’exercice 2021, les politiques les plus contestées sont la formation (Anne Emery-Torracinta) et la mobilité (Serge Dal Busco), ce qui n’est pas une surprise. Ce sont les seules à avoir été refusées par une courte majorité de la Commission des finances. En revanche, la gestion générale a été acceptée par les commissaires lors du vote d’ensemble par neuf voix (PS, Verts, PDC et MCG) contre six (Ensemble à Gauche, PLR et UDC).

Il en sera vraisemblablement de même en plénière, en principe vendredi matin, les positions étant extrêmement figées.