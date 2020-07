Différend – Le conflit se durcit entre le Grand-Saconnex et la Cour des comptes Sommé par la Commune de fournir certains documents, l’organe de contrôle a mandaté un avocat. Chloé Dethurens , Aurélie Toninato

François Paychère, actuel président de la Cour des comptes. Le magistrat ainsi que ses collègues refusent de transmettre ces documents pour des questions de confidentialité de ses interlocuteurs. Laurent Guiraud

Il y a un an, la Cour des comptes livrait un rapport explosif sur la gestion des ressources humaines du Grand-Saconnex. Elle pointait du doigt l’Exécutif, notamment, pour ne pas avoir été suffisamment à l’écoute d’un personnel en détresse. Des allégations «infondées» selon les autorités communales (dont il ne reste aujourd’hui plus qu’un membre), qui cherchent depuis à identifier la source de ces informations. Pour ce faire, une procédure auprès du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence a été lancée. Refusant de livrer les documents demandés, la Cour des comptes a mandaté un avocat pour se défendre.