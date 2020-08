«Multinationales responsables» – Le conflit de trop au sommet de l’économie suisse Rarement le ton n’est monté si haut entre les dirigeants de l’USAM et d’EconomieSuisse. L’esclandre pourrait avoir des conséquences personnelles. Lise Bailat , Berne

Hans-Ulrich Bigler Le directeur de l’Union suisse des arts et métiers (USAM) s’en est pris à EconomieSuisse sur fond de campagne sur l’initiative populaire «pour des multinationales responsables». Peter Schneider/KEYSTONE

Les partisans de l’initiative «pour des multinationales responsables» boivent du petit-lait. À un peu plus de trois mois du scrutin, ils savourent un cadeau inespéré. Dans une colonne parue ce mois-ci dans le journal de sa faîtière, le directeur de l’Union suisse des arts et métiers (USAM), Hans-Ulrich Bigler, tire à boulets rouges sur la campagne menée par sa cousine EconomieSuisse et sur les multinationales.