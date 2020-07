Isolement interminable – Le confinement à rallonge pèse sur la santé psychique des Argentins Après quatre mois d’isolement obligatoire, les professionnels de la santé constatent une hausse des consultations pour des pathologies anxieuses et des dépressions. Louise Michel d’Annoville

Les habitants de Buenos Aires sont confinés depuis le 20 mars. L’Argentine compte près de 136’000 cas positifs de Covid-19, dont 2490 mortels. AFP

«Le plus dur, c’est l’incertitude… Ne pas savoir quand nous allons pouvoir reprendre une vie normale», confie à demi-voix Tina, une étudiante de 22 ans qui s’est décidée à consulter un psychologue pour gérer ses crises d’angoisses provoquées par le confinement. À Buenos Aires et dans sa banlieue, les habitants sont confinés depuis le 20 mars, soit plus de 120 jours: l’une des quarantaines les plus longues et les plus restrictives au monde qui, même si elle est en voie de s’assouplir ces prochains jours, pèse sur le moral de la population. Selon une récente étude réalisée par l’Observatoire de psychologie appliquée de l’université de Buenos Aires, 65% des personnes interrogées estiment que leur état de santé mentale s’est dégradé depuis le début du confinement.