Etudes sur l’impact du Covid-19 – Le confinement a miné l’enseignement primaire Toutes études attestent d’une baisse significative du niveau de connaissance et d’un accroissement des inégalités de partout dans le monde. Alain Jourdan

Les enseignants constatent des baisses de niveau parmi leur élèves, tendis que les écarts se creusent en fonction de leur origine sociale. DR

Quel que soit le pays, le confinement a eu un effet désastreux sur le niveau des élèves du cycle primaire. Le constat est le même de partout. Aux États-Unis, une étude pilotée par le chercheur et pédiatre Dimitri A. Christakis a mis en évidence l’impact des fermetures de classes sur les écoliers de 5 à 11 ans. «Il a été plus important pour les enfants à faible revenu et pour les garçons, ce qui suggère que les résultats potentiels des fermetures d’écoles peuvent être ressentis de manière plus substantielle par les populations vulnérables des États-Unis», conclut le document rendu public il y a quelques jours. Les observations faites au cours des derniers mois un peu partout dans le monde aboutissent toutes à la même conclusion.