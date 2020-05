Insolite – Le confinement a grossi le cimetière à vélos Les dépouilles attendent des propriétaires aux abonnés absents. Elles risquent de finir chez le ferrailleur sans plus rouler. Thierry Mertenat

Des vélos abandonnés devant la gare Cornavin. Laurent Guiraud

Elles sont en tas, enchevêtrées les unes dans les autres, un mikado mécanique à même le bitume, à un jet de chaîne de vélo de l’entrée principale de la gare.

Ces bécanes sont les oubliées du parking à deux-roues. Elles n’ont plus pédalé depuis des semaines, leurs propriétaires ne sont pas venus les rechercher. Pour les télétravailleurs, ce trajet quotidien qui passait par Cornavin n’y passe plus. Leur moyen de locomotion attendra.

Pas sûr. Regroupés ainsi, les cycles orphelins se rapprochent de l’encombrant. Les ramasseurs à venir ne feront pas le tri. Le déconfinement, ici, conduira tout droit à la ferraille. Il y a comme ça, en maints endroits de la ville, des chutes abandonnées de la vie d’avant. Certaines ont fini par prendre l’eau.

Le vélo qui ne sert plus à rien, qui n’est à plus personne s’accroche ainsi à son bout de mobilier comme à une béquille dérisoire. Avant d’être jeté à l’eau par un passant en colère. Le noyé du jour sèche contre la balustrade de la promenade des Lavandières. Les moules zébrées qui colonisent son cadre et ses roues permettent de dater son immersion. Elle est ancienne.

Une dépouille dégoulinante sans faire-part de décès. La chute d’une chute. Le prochain nettoyage du Rhône et du lac risque bien de battre son tonnage de déchets des années précédentes.