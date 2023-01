Course-poursuite sur l’autoroute – Le conducteur slalomait à 180 km/h entre les voitures Le chauffard a été poursuivi par la police, de Bursins à la sortie de Lausanne-Maladière, où il a failli percuter deux agents. Une herse l’a stoppé. Claude Beda

La folle course-poursuite s’est terminée par un accident à la sortie de Lausanne-Maladière. Photo prétexte. VQH/Archives

«Cela aurait pu très mal se terminer. Il aurait pu y avoir des morts», explique Alexandre Bisenz, responsable communication de la police cantonale. Un conducteur, qui slalomait à 180 km/h, a été interpellé lundi au terme d’une course-poursuite sur l’autoroute A1 entre Bursins et Lausanne-Maladière où un important dispositif, dont une herse, a permis de le stopper.

«Nous sommes venus en nombre, car nous ne savions pas si cet homme était dangereux ou encore armé.» Alexandre Bisenz, responsable communication de la police cantonale

Cette folle poursuite a commencé peu avant 18 h. Une patrouille mixte de la gendarmerie et de la Police Région Morges, circulant à bord d’un véhicule banalisé sur l’autoroute A1 à la hauteur de Coppet en direction de Lausanne a repéré cette voiture de tourisme qui zigzaguait et mettait en danger les autres automobilistes en les dépassant. Une seconde patrouille mixte de la gendarmerie et de Police Nyon Région, à bord d’un véhicule sérigraphié, est intervenue en appui à la hauteur de Bursins.



Il heurte les glissières

Le conducteur a tenté de semer les forces de l’ordre, ignorant leurs injonctions, en circulant à près de 180 km/h et en commettant nombre d’infractions à la loi sur la circulation routière (LCR). Sur son trajet, il a notamment heurté à plusieurs reprises les glissières de sécurité. Les policiers l’ont poursuivi, attributs prioritaires enclenchés, feu bleu et sirène, jusqu’à la sortie de Lausanne-Maladière où il a été arrêté par la police municipale de Lausanne, non sans avoir provoqué un accident.

À cet endroit, le fuyard a heurté un autre véhicule, sans blesser son conducteur, puis a failli percuter deux policiers lausannois avant de terminer sa course dans le giratoire. Le conducteur n’a pas été blessé dans sa tentative de s’enfuir. Il s’agit d’un ressortissant géorgien, âgé de 51 ans et domicilié en Valais.



Une enquête a été ouverte. La sortie de l’autoroute, le giratoire de la Maladière et la route de Chavannes ont été fermés à la circulation pour les besoins de l’enquête et le nettoyage de la chaussée. La circulation a été complètement rétablie vers 1 h 45, après la venue du service intercantonal d’entretien du réseau autoroutier (SIERA) et une entreprise de dépannage.



Cette intervention a nécessité l’engagement de plusieurs patrouilles mixtes de la gendarmerie et des polices de Nyon, Rolle, de l’Ouest, de l’Est lausannois ainsi que de la police municipale de Lausanne. «L’homme a été successivement poursuivi par les polices territoriales, comme cela se fait habituellement, précise Alexandre Bisenz, responsable communication de la police cantonale. Mais, cette fois, nous sommes venus particulièrement en nombre, car nous ne savions pas si cet homme était dangereux ou armé.»

Claude Béda est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 heures. Passionné par les sujets de société et la vie des gens d’ici, il a couvert plusieurs régions du canton, avant de rejoindre la rédaction lausannoise. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.