Commune de Satigny – Le concours complet d’équitation fête son grand retour Cette compétition aura lieu dimanche sur le terrain hippique de Franchevaux. Une première en terres genevoises depuis près de trente ans. Laurence Bezaguet

Le prochain concours complet d’équitation aura lieu à Satigny sur le terrain hippique de Franchevaux. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Les sociétés hippiques L’Étrier et L’Éperon, fondées respectivement en 1911 et 1952, ont pour but de développer l’intérêt et la pratique du sport équestre à Genève. C’est dans cet esprit qu’elles organisent ensemble un concours complet d’équitation. Autrefois appelée Military, cette compétition aura lieu dimanche sur le terrain hippique de Franchevaux, sur la commune de Satigny.