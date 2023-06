Un produit, une recette – Le concombre, enfin démasqué, pointe son nez chez nos maraîchers Le modèle mini, produit ici, débarque sur nos étals. L’occasion de se mitonner une version déviante mais rigolote du tzatziki des Grecs. Jérôme Estebe

Le concombre: sa vie, son œuvre, son taux hygrométrique inouï. YVAIN GENEVAY

Faut-il faire dégorger le concombre? Voilà un vrai débat, quasi théologique. Certains condamnent l’improductivité de la manœuvre, la jugeant même malsaine. Pendant que d’autres dégorgent encore et toujours, restant sourds à ces arguments. Il faut tout de même dire que ce fruit oblong, membre de la vaste famille des cucurbitacées, abrite un pourcentage de flotte stratosphérique. Plus de 95%. Plus mouillé, tu t’enrhumes. On peut donc s’en goberger sans prendre un gramme. À l’heure d’aller se pavaner sur les plages océanes, ce détail-là peut avoir son importance. Avalons donc des concombres pour entrer dans nos «pitits pitits bikinis».