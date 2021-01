Gestion déloyale – Le comptable et l’avocat doivent rembourser 20 millions aux HUG Le Tribunal fédéral déboute les prévenus qui demandaient à être acquittés. Le duo devra payer à l’Hôpital plus de 20,5 millions de francs à titre de réparation du dommage. Fedele Mendicino

Pour le TF, I e h a ut cadre condamné a cherché à occulter l ’ étendue des montants à payer . LAURENT GUIRAUD

Le Tribunal fédéral (TF) vient de trancher: selon nos renseignements, l’ex-comptable des HUG et l’avocat chargés du recouvrement des créances de l’Hôpital sont condamnés définitivement à deux ans de prison avec sursis. Les recours déposés par les prévenus, qui demandaient à être acquittés, sont rejetés en 70 pages par les magistrats de Mon-Repos. Le duo devra rembourser aux HUG 20,5 millions de francs à titre de réparation du dommage causé. Dans son arrêt, que nous avons consulté, le Tribunal fédéral confirme donc le raisonnement et le jugement de la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) rendu en mai 2020.