Les Verts’libéraux genevois se félicitent de profiler notre canton comme pionnier en matière de congé parental. PIERRE ALBOUY

Genève, 19 juin

Il y a bientôt vingt ans, Genève avait été pionnière en introduisant une assurance cantonale visant à financer un congé maternité avant que la Confédération n’agisse. Aujourd’hui, Genève s’illustre comme canton progressiste et fait à nouveau office de canton pionnier en introduisant le financement d’un congé parental de vingt-quatre semaines, réparti à hauteur de seize semaines pour la mère et huit semaines pour les pères, dont deux semaines peuvent être échangées avec l’accord des deux parents. Autre spécificité, ce financement s’applique à tous les modèles de famille, dont certains étaient à ce jour laissés pour compte.

Ce progrès, plusieurs partis s’y sont essayés depuis des années devant le parlement fédéral et plusieurs cantons s’y sont cassé les dents. Après Zurich, c’est Berne qui refuse un congé parental de quarante semaines à environ 65%.

«Avec presque 58% d’acceptation populaire, Genève fait le choix d’accepter le compromis malgré les recommandations contraires.»

La version du congé parental proposée par les Vert’libéraux et acceptée par les Genevoises et les Genevois a été le fruit d’un… compromis. Dans une Genève polarisée, on oublie parfois qu’il s’agit d’une façon de faire avancer des idées. Ce compromis a été construit autour d’un nombre de semaines suffisamment important pour faire une vraie différence sur les questions d’égalité et les relations familiales, mais néanmoins acceptable pour les milieux économiques et en phase avec l’évolution de la société.

Avec presque 58% d’acceptation populaire, Genève fait le choix d’accepter le compromis malgré les recommandations contraires de milieux dogmatiques et peut se féliciter d’avoir fait le pas d’un progrès social historique.

Notre politique devrait prendre acte: le compromis n’apporte pas toujours tout ce qu’on souhaite obtenir, mais les citoyennes et citoyens préfèrent aux débats idéologiques stériles des avancées concrètes. Notre démocratie parlementaire est en réalité construite autour du compromis, nous l’avons encore vu le 18 juin, et nous avons la responsabilité de préserver ce dialogue démocratique.

Aurélien Barakat, président des Vert’libéraux genevois

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.