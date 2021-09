Économie – Le commerce franco-suisse

trouve un nouveau souffle à Thônex La Chambre de commerce France-Suisse a abandonné ses locaux historiques des Eaux-Vives. Marc Bretton

La Chambre a trouvé un abri à deux pas de la Voie verte, à Thônex DR

Une commune en développement, des infrastructures de transports nombreuses, le tout à un jet de pierre de la frontière, il n’en fallait pas plus pour décider la Chambre de commerce France-Suisse de quitter ses locaux historiques des Eaux-Vives pour s’agrandir.

Et, surprise, au petit jeu des relocalisations, la zone industrielle et artisanale de Thônex l’a emporté sur Plan-les-Ouates et Meyrin. «Cette implantation témoigne du rôle de passerelle de notre ville avec la France, se félicite le conseiller administratif chargé de l’Économie, Marc Kilcher. Elle coïncide avec l’inauguration vendredi de notre quartier de Belle-Terre, qui fait prendre aussi à notre commune une nouvelle dimension.»