Économie en Suisse – Le commerce de détail porté par l’inflation en novembre La progression a été plus forte dans le non alimentaire que dans le commerce de comestibles, a indiqué vendredi l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Le secteur non-alimentaire affiche une hausse nominale de 1,8% mais une baisse réelle de 0,3%. (Photo d’illustration) KEYSTONE/URS FLUEELER

Les recettes du commerce de détail se sont enrobées de 1,3% en termes nominaux sur un an au mois de novembre en Suisse, selon le relevé périodique publié vendredi par l’Office fédéral de la statistique (OFS). Apurés des variations saisonnières, les chiffres d’affaires de la branche ont même progressé de 1,6%.

En termes réels – soit en tenant compte du renchérissement – et corrigés de l’effet des jours ouvrables et fériés, les revenus se sont cependant tassés de 1,3%. Variations saisonnières incluses, ils ont gagné 1,5%.

Non alimentaire

En excluant les stations-services et les effets calendaires, les chiffres d’affaires des détaillants ont gagné 0,9% en termes nominaux mais perdu 1,6% en termes réels. Le commerce de denrées alimentaires, boissons et tabac a reculé de 0,2% (nominal) et de 1,6% (réel). Le secteur non-alimentaire affiche une hausse nominale de 1,8% mais une baisse réelle de 0,3%.

Corrigés des variations saisonnières et des revenus des pompistes, les chiffres d’affaires ont gagné 1,6% en termes nominaux et 1,5% en chiffre réels. La progression s’est avérée plus marquée dans le non alimentaire que dans le commerce de comestibles, boissons et tabac.

ATS

