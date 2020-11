Médias – Le comité régional de la RTSR soutient les directeurs en place Dans un communiqué, le comité régional de la Radio Télévision Suisse Romande a condamné toute forme de harcèlement tout en renouvelant sa confiance à ses directeurs

Une enquête du Temps avait mis la lumière sur de nombreux dysfonctionnements au sein de la RTS. KEYSTONE

Le comité régional de la RTSR dit condamner «fermement» toute forme de harcèlement suite aux récentes révélations mettant en cause trois employés de la RTS. Il renouvelle toutefois «sa pleine confiance» à Pascal Crittin, directeur de la RTS et à Gilles Marchand, directeur général de la SSR.

Le comité régional de la RTSR, qui a siégé mercredi, «approuve les différentes mesures prises par le conseil d’administration et la direction de la SSR et de la RTS, en concertation avec le partenaire social SSM et le Collectif Grève des femmes de la RTS», écrit-il vendredi dans un communiqué.

Enquêtes indépendantes

Pour mémoire, la SSR vient notamment de mandater trois enquêtes indépendantes pour faire toute la lumière sur ces affaires présumées de harcèlement, dont l’une concerne l’ex-présentateur vedette Darius Rochebin.

«Tous les cas portés à la connaissance de l’entreprise doivent être examinés et conduire à des mesures adaptées, le cas échéant à des sanctions», poursuit le comité régional de la RTSR.

ATS/NXP