Suisse – Le comité directeur de l’UDC veut Marco Chiesa à la tête du parti Le conseiller aux États tessinois est soutenu à l’unanimité par le comité directeur de l’UDC, a annoncé ce lundi le parti dans un communiqué.

Le comité directeur de l’UDC soutient la candidature de Marco Chiesa à la tête du parti. KEYSTONE

Le comité directeur de l’UDC soutient à l’unanimité la candidature de Marco Chiesa à la tête du parti. Il propose aux instances de l’UDC une candidature unique.

Le conseiller aux États tessinois s’engage corps et âme pour le bien de la Suisse et les valeurs de l’UDC, écrit celle-ci lundi dans un communiqué. Un de ses avantages est aussi son origine de Suisse latine, où ces valeurs deviennent de plus en plus importantes et où l’UDC a le plus grand potentiel de croissance.

ATS/NXP