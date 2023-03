Mobilisation à Genève – Le comité de soutien genevois à Pınar Selek appelle au rassemblement Le 6e procès de la sociologue turque, figure de la résistance, aura lieu ce vendredi. Un rassemblement est prévu à Bel-Air, à 18 h. Alice Randegger

Sociologue, féministe, écrivaine, dissidente, Pınar Selek est un symbole de la résistance contre le régime turc. AFP

Ce vendredi après-midi, pour la sixième fois, la sociologue turque Pınar Selek sera jugée à Istanbul. Le comité de soutien genevois appelle à un rassemblement sur la place Philibert-Bertelier, à Bel-Air, à 18 h, pour réagir au verdict et dénoncer l’acharnement judiciaire qu’elle subit depuis plus de vingt ans.

Pınar Selek est un symbole de la résistance turque. Sa vie bascule en 1998, quand la police l’arrête le 11 juillet pour collaboration à un attentat. Deux jours plus tôt, une explosion a lieu sur le bazar aux épices d’Istanbul. Elle fait sept morts et une centaine de blessés. Les autorités turques produisent de fausses preuves imputant l’explosion à des partisans du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. En réalité, c’est une fuite de gaz qui est à l’origine du drame.

À cette époque, Pınar Selek vient de commencer une enquête sociologique sur l’histoire orale de la diaspora politique kurde, entre le Kurdistan, la France et l’Allemagne. La police lui réclame les noms des personnes avec qui elle a été en contact. Elle refuse, est emprisonnée, torturée et n’est remise en liberté qu’en 2000, dans l’attente de son procès.

Acquittée puis condamnée à perpétuité

Des procès, il y en a déjà eu cinq. La sociologue a été acquittée trois fois, en 2006, 2008 et 2011. L’année suivante, elle arrive en France après un exil forcé, où elle réside et enseigne encore aujourd’hui. Puis, en 2013 et en 2017, elle est condamnée à perpétuité pour «terrorisme».

L’audience de ce vendredi aura lieu à Istanbul, à 15 h. Un comité de soutien international sera présent en Turquie. Pınar Selek, elle, suivra son sixième jugement depuis le siège de la Ligue des droits de l’homme, à Paris.

Dans un communiqué, le Comité de soutien à Pınar Selek - Genève indique: «Nous n’avons pas idée de ce que sera le résultat, ni de l’indépendance dont dispose encore la justice par rapport au pouvoir. Dans tous les cas, il nous faut protester haut et fort contre le harcèlement judiciaire que notre amie subit depuis vingt-cinq ans.»

Alice Randegger est journaliste rattachée à la cellule numérique de Tamedia depuis 2021. Elle a auparavant couvert l'actualité culturelle genevoise pour EPIC magazine et Radio Vostok et suivi un cursus en Lettres à l'Université de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.