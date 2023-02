Courchevel/Méribel 2023 – Le combiné fait le bonheur d’Holdener mais ne convainc plus La technicienne a ouvert le compteur suisse en décrochant l’argent du combiné des Mondiaux de Courchevel/Méribel. Mais l’épreuve est critiquée et vit ses dernières heures dans ce format. Sylvain Bolt - Méribel

Wendy Holdener (à g.) a décroché l’argent du combiné des Mondiaux, derrière Federica Brignone. Getty Images

Wendy Holdener a des raisons d’avoir le sourire. La Schwytzoise vient d’enrouler autour de son cou sa cinquième médaille internationale en combiné (Jeux olympiques et Mondiaux) sur dix décrochées au total. Cette fois, ce sera l’argent. «Depuis mes débuts, j’aime cette discipline où vitesse et technique se mélangent et je suis arrivée à Méribel motivée et confiante en mes capacités», lâche la Suissesse, double championne du monde de la discipline (2017 et 2019), mais battue cette fois par l’Italienne Federica Brignone.