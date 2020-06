Distribution – Le combat reprend contre le tourisme d’achat Après trois mois de frontières fermées, les détaillants helvétiques reprennent la lutte contre les prix des pays voisins. Philippe Rodrik

Timo Schuster, le directeur d’Aldi Suisse. 20 Minuten / Archives

Les frontières entre la Suisse et les États voisins sont de nouveau ouvertes. Avec 1 euro à moins de 1 fr. 07! Les détaillants helvétiques reprennent donc le combat contre le tourisme d’achat. Avec des armes et des stratégies diverses. Leur objectif: perdre le moins possible des clients gagnés grâce au coronavirus.