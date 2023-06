Les jeunes sont massivement dépendants des écrans. C’est ce que confirme le baromètre des addictions 2023 (MACIF-IPSOS): 70% des 16-30 ans ont «perdu le contrôle d’eux-mêmes» dans leur consommation interactive. Constat d’impuissance qui va jusqu’à comparer les écrans à l’héroïne qui, pour 63% d’entre eux, provoquerait une addiction similaire - et alors même qu’ils en sous-estiment la menace (perçue par seulement 7% d’entre eux). À rapprocher de la minoration des risques de l’alcool, que seuls 22% jugent dangereux (contre 75% pour l’héroïne), alors même que l’OMS l’identifie comme la drogue la plus nocive. À quand le coma éthylique d’écran?

Si le problème des drogues est aussi vieux que notre conscience tragique et avide de fuites, celui de l’addiction aux écrans est nouveau en ce qu’elle en est un détournement. Les appareils électroniques n’ont pas été conçus pour l’extase, mais pour passer des coups de fil, se connecter à des amis ou des collègues, écrire des textes, éditer des photos, etc. Aucune euphorie là-dedans. L’écran est un support technologique avant que d’être une seringue d’endorphine.

Mais sa polyvalence interconnectée et animée par l’ingéniosité infinie des applications l’a conduit à devenir un «fait social total» métamorphosant la vie collective, qu’il s’agisse de communication, de rencontres, de travail, d’amour, de divertissements, d’achats, et même de pensées. Impossible de l’interdire comme la cocaïne ou même de le réguler comme l’alcool, la cigarette ou le jeu d’argent. Il est au cœur de tout. C’est comme si l’on pouvait soudain sniffer de la terre, parier de l’air ou se saouler à l’eau.

De fait, rares sont les parents qui parviennent à résister aux sirènes des enfants, qui ont tôt fait d’habiller leur désir de smartphone du risque de marginalisation sociale. Ce dont témoigne le parcours classique de ce parent qui commença par interdire les écrans, puis établir des règles «dont les termes ne furent jamais vraiment respectés», puis offrir un Nokia, puis craquer pour le smartphone («Papa, j’ai trop la honte avec mon Nokia», «Le Monde», 19/06/23).

Face à ce dilemme, moi qui suis à la fois parent d’adolescents et professeur de lycée bataillant tous les jours avec les portables, je me conforme à la réponse de Bill Gates à un journaliste qui était convaincu que le leader visionnaire à la ville devenait esclave à la maison d’enfants nécessairement addicts aux écrans. «Pas d’écran dans les chambres». Réponse imparable dans ses deux composantes spatiales de séparation des lieux et temporel d’immuabilité de la règle. L’un sauve les esprits, l’autre l’autorité.

Pourquoi la plupart des parents n’ont pas cette sagesse, alors même qu’ils ont leurs enfants sous les yeux et l’arme du crime sous la main?

«L’écran est au cœur de tout. C’est comme si l’on pouvait soudain sniffer de la terre, parier de l’air ou se saouler à l’eau.»

J’en discerne trois causes, psychologique, sociale, et politique. Psychologique d’abord: comment imposer un ordre qu’on ne respecte pas soi-même? Les adultes sont les premiers à être scotchés aux écrans.

Sociale ensuite: il est d’autant plus difficile de frustrer un enfant qu’on n’a rien à lui offrir en échange. On n’a pas tous les moyens de les sevrer à coups d’équitation, de piano ou de ski.

Politique enfin: comment imposer l’ordre supérieur du long terme, de l’effort et de la conquête, à un enfant à qui on laisse un monde invivable?

Les écrans révèlent donc un problème plus grave que les drogues, plus faciles à réguler car plus suspectes: notre attachement aux images flatteuses faisant écran à notre misère et à la dévastation du monde à laquelle ils participent en nous en divertissant.

Guillaume von der Weid Afficher plus Philosophe en éthique DR

