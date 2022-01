Sorties livres – Le colosse Benacquista et autres nouvelles du roman noir Le Français rentre en Italie, David Joy dans les Appalaches, Joyce Carol Oates en Amérique profonde . Et un «Flip Book» pour ne pas se tourner les pouces. Cécile Lecoultre

Benacquista, chienne de vie!

Tonino Benacquista. Crédit: Mantovani Gallimard Mantovani Gallimard

Parce qu’il vient d’arriver à la soixantaine, Tonino Benacquista affronte en écrivain ses souvenirs d’enfance. «Pour la première, et sans doute la dernière fois», affirme le Français d’origine italienne. Scénariste, romancier, feuilletonniste… l’auteur flirte souvent entre la fiction et la réalité au risque de paraître ce touche-à-tout indéfinissable.

Un formidable retour sur l’enfance et ses désarrois. DR

Par le passé, ses expériences hautes en couleurs dans les milieux audiovisuels lui ont inspiré de savoureuses tranches de vie tragicomiques. Mais là, puisant dans ses souvenirs les plus intimes, ce rusé comploteur, formidable auteur de séries noires, baisse la garde. «Porca miseria», un juron qui signifie «chienne de vie» (et même pire) balafre son enfance à longueur de journée. C’est le quotidien d’un môme rital, du père ouvrier taiseux qui se réfugie dans l’alcool, à la mère qu’il protège, en passant par le désarroi d’une double culture, entre italianité innée et francité acquise, les humiliations de l’immigré, le flottement incessant des certitudes.

Comble d’une vocation très nette, le jeune Benacquista mettra des années avant de pouvoir achever la lecture d’un roman. Un travers qui l’angoisse, le complexe, l’interroge dès l’école… Se plonger dans Boileau l’énerve, qui est ce type pour mettre « la honte à tous les bafouilleurs ». Si Gotlib est sa chance, si son compère Cavanna lui sauve la vie, longtemps restera cette blessure d’amour-propre avant que ne vienne le consoler avec panache un Cyrano de Bergerac: «La vie n’a qu’à bien se tenir». Et d’en déduire une philosophie… quand rien ne vous est tombé du ciel, autant l’inventer. Superbe.

«Flip Book», histoire du cinématographe de poche

«Flip Book» raconte l’histoire de cet objet astucieux inventé à la fin du 19e s. et ses variations jusqu’à nos jours. DR

Quand le livre fait son cinéma, le flip book triomphe. L’éditeur Pascal Fouché, son historien, effeuille les grandes heures du «cinématographe de poche» dans un livre objet épatant. Entendez qu’une marge d’onglets à faire défiler entre le pouce et l’index permet de reconstituer le phénomène cinétique breveté à la fin du XIXe siècle. Ceci posé, le collectionneur érudit partage sa passion pour un objet dit-il, qui permit à Martin Scorsese, alors 10 ans, de comprendre le septième art.

D’astucieux onglets permettent d’intégrer des «Flip Book» dans cette somme. DR

Des encarts donnent aussi du volume à une réflexion qui se prolonge avec huit créateurs, Alain Fleischer, Scott Blake, George Griffin ou encore le collectif japonais Mohiken. Car loin d’un simple gadget, ce support universel qui a infiltré toutes les sphères sociales, du sport à l’érotisme, la mode ou la publicité, inspire aussi de véritables œuvres d’art. Fascinant.

David Joy, chroniqueur des Appalaches

David Joy a été formé à la littérature noire par Ron Hash. L’élève surpasse le maître… DR

Héritier de Ron Rash, son mentor, l’écrivain des Appalaches David Joy impose sa voix. En une poignée de romans, ce chroniqueur du «Dirty South», 38 ans, emporte par sa lucidité crasse sur les noirceurs humaines. Au diable la noblesse d’âme, vitupère son héros, le vieillissant Ray Mathis, qui a vu le destin pilonner ses rêves.

«Nos vies en flammes» reprend la trame classique du père endeuillé qui veut venger son fils mais trouve les accents édifiants d’une tragédie moderne. DR

À la retraite, l’ermite voit débarquer son junkie de fils, une énième fois en rémission, qui finit par tomber. L’ancêtre décide alors de régler lui aussi ses comptes, passant outre ces lois dont il constate l’impuissance. Dans la désolation ambiante, la morale ne résiste plus aux coups de butoir de la bêtise et l’ignorance, de la cupidité à outrance et d’un cynisme qui voudrait tout justifier.

Après «Ce lien entre nous», tel un Clint Eastwood du roman noir, l’auteur affronte les contradictions de l’Amérique contemporaine sans craindre de passer les bornes. Dans cette Caroline du Nord en friche, les bons sentiments crament à la moindre allumette. Comme les mobile homes des dealers.

Joyce Carol Oates, la grande dame des lettres américaines

Joyce Carol Oates, physique de moineau tombé du nid, écriture de molosse enragé… DR

Avec la fluette Joyce Carol Oates, c’est souvent du lourd, des bûches ornementées de généalogies cosmiques balancées avec délicatesse. «La nuit. Le sommeil. La mort. Les étoiles» suit ce protocole.

Plus de 900 pages pour extirper quelques vérités sur la société américaine contemporaine. DR

D’extraction bourgeoise, Jessalyn et John ont engendré cinq enfants, désormais adultes aux vies obliques. L’aîné a repris la prospère imprimerie familiale, son frère Virgil pose en activiste idéaliste, Beverly tente d’imiter sa mère parfaite grâce aux antidépresseurs, Lorene se réfugie dans l’ironie en institutrice, la cadette dans son laboratoire.

Mais l’auteur ne s’attarde pas que sur tout cela, déchirant ce bel album, lui donnant une dimension sociétale immédiate, quand le patriarche, ex-maire respecté de leur petite ville, s’interpose entre un jeune black et un flic armé d’un taser, en meurt à 67 ans. Le feuilleton de l’Amérique en direct.

