Action en faveur du climat – Le coloriage au ras du sol qui fait peur et réveille les consciences À l’occasion de la Grève internationale pour le climat, ce vendredi 24 septembre, une fresque géante et participative a été dessinée sur la place Bel-Air. Thierry Mertenat

Genève, le 24 septembre 2021. Une fresque participative est peinte sur le sol de la place Bel-Air à l’occasion de la Grève du climat. PIERRE ALBOUY

Des mots qui font un peu peur: érosion, écaillage, pulvérulence et encroûtement. Ils qualifient la tour de l’Île, dans laquelle jadis logeaient les guetteurs de la ville. Un panneau explique la restauration nécessaire de la chose. Nous voici sur la place Bel-Air, ce vendredi en fin d’après-midi. L’espace est drôlement animé. Des guetteurs d’aujourd’hui mènent une action de sensibilisation, en marge de la Grève internationale pour le climat.

La marge est grande, un rectangle généreux dessiné entre huit citronniers poussant dans leurs bacs géants, ceux, anciens, d’Urbanature. À même le sol, un groupe de jeunes militants et militantes manie la craie et l’écogouache. Ils et elles sont là pour nous montrer, fresque à l’appui, toutes les zones de pulvérulence qui menacent la vie sur Terre. Celle-ci, on le sait, n’est pas à restaurer, mais à sauver, et vite, en commençant par dénoncer les multinationales qui, en Suisse notamment, sont responsables de la destruction de la planète.