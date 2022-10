Écoles privées à Genève – Le Collège Saint-Louis étend son cursus jusqu’à la maturité Ce cycle de Corsier proposera dès la rentrée 2023 deux classes d’enseignement secondaire II, une classique et une bilingue anglais. Sophie Simon

Le nouveau directeur du collège Saint-Louis ouvre 30 places pour des maturants. DR

Comme son nom ne l’indique pas, le Collège privé Saint-Louis de Corsier était jusqu’à présent limité au cycle d’orientation. Sous l’impulsion de son nouveau directeur, Jean-Nicolas Jung, l’établissement de 270 élèves, qui se définit comme un «collège de bons élèves», proposera dès la rentrée 2023 deux classes de maturité suisse, l’une classique et l’autre bilingue anglais. La première volée sera donc diplômée en février 2027. Interview.

Vos effectifs sont déjà au plus haut, pourquoi vous lancer dans l’aventure de l’enseignement secondaire II? Cela part d’une envie philosophique. Avec un cycle en trois ans, il y a un goût d’inachevé. Nous avons l’impression de ne pas avoir fini le travail. Nous formons les élèves pour qu’ils acquièrent un socle de connaissances mais on aimerait les préparer à des choses intellectuellement plus poussées. Cela m’intéresse de les préparer de manière à ce qu’ils aient de la facilité en première année d’Université. En leur donnant par exemple deux mois d’avance en sciences économiques et sociales pour ceux qui visent Saint-Gall, ou en biochimie pour ceux qui visent médecine. J’ai aussi eu des retours d’élèves qui, en passant au collège public, étaient tellement en avance sur le programme qu’ils s’ennuyaient et ne travaillaient plus.

Vous avez également un atout géographique, puisque l’option bilingue anglais dans le public n’existe que sur la Rive droite. Oui, et dans le public, les collèges les plus proches de Corsier sont Calvin et Candolle. Certains de nos élèves commencent le collège très en avance, à 13-14 ans (ndlr: l’entrée au secondaire II se fait généralement à 15 ans). Donc les parents ne sont pas rassurés de les savoir en ville avec 1000 élèves, et un emploi du temps à trou avec pour seule tentation d’aller au Starbucks ou au McDonald’s. Alors qu’ici, nous proposerons un emploi du temps continu, ce qui donnera d’autres possibilités d’activités aux jeunes.

À combien s’élèveront les frais de scolarité pour ces trois ans et demi de maturité? Ils seront moins chers que dans d’autres écoles privées puisque nous facturerons 21’000 francs par an, sauf la dernière année qui sera fixée à 16’000 francs. En plus de la maturité, nous ferons passer les certificats de Cambridge pour l’anglais et du Goethe Institute pour l’allemand. Nous avons actuellement 72 élèves en troisième année de cycle, et nous ouvrirons deux classes de maturité avec quinze places chacune.

Le recrutement de professeurs est-il difficile? Pas du tout, je vais même embaucher des agrégés (ndlr: en France, l’agrégation est un concours de recrutement de professeurs réputé très sélectif) pour l’économie-droit et les mathématiques.

Sophie Simon est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2011. Elle enquête notamment dans les domaines de l'éducation, la santé, le tourisme, la politique. Elle couvre aussi les rapports de la Cour des comptes et les arrêts du Tribunal fédéral. Elle est titulaire d'un master en journalisme du CELSA (Sorbonne). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.