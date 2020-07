Voir la vie en… – Le code secret des couleurs Bleu, vert, rouge, jaune… Que racontent les couleurs? Décryptage avec l’historien et anthropologue Michel Pastoureau. Saskia Galitch

Image d’illustration Stocksy.com

Référence mondiale des nuanciers, l’institut Pantone le disait haut et fort en décembre dernier: 2020 se déclinera en Classic Blue, un bleu nuit tirant sur le gris et hautement conventionnel. La directrice exécutive de l’institut justifiait ce choix consensuel en expliquant simplement: «Nous vivons une époque qui requiert confiance et fidélité, deux choses qui s’expriment justement dans cette teinte solide, fiable, qui instaure le calme et sur laquelle on peut se reposer.» Solide, fiable et qui instaure le calme? Absolument. Car comme le savent les stratèges en politique et en marketing-packaging–et comme le confirme l’historien et anthropologue Michel Pastoureau – les couleurs sont bien moins anodines qu’on pourrait le penser.