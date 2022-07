Recettes de l’été (5/5) – Le cocktail pastèque gin Une belle présentation, de la fraîcheur et du goût pour un cocktail coloré très estival. Olivier Bot

Avec des invités, on peut servir le cocktail dans une demi pastèque. DR

De la fraîcheur, de la couleur et du goût, voilà la recette d’un cocktail d’été détonnant, quand vous recevrez des amis ou de la famille en vacances ou en week-end.

Un cocktail avec ou sans alcool rafraîchissant. DR

Composé essentiellement d’eau, de chair bien rouge, le fruit sera coupé en deux et évidé sur une moitié. Celle-ci servira de contenant pour votre cocktail. Magnifique sur une table en extérieur. Un cocktail, d’accord, mais avec quel alcool? Un gin paraît tout désigné, mais attention, choisissez-le bien. Le gin est un des alcools les moins chers de sa gamme, la saveur de la baie de genièvre que l’on trouve dans les meilleures bouteilles se marie très bien au sucré du fruit.

Pensez au gin-fizz, à base de gin et de sucre de canne. On va d’abord regarder du côté des gins distillés à Genève comme celui de LVX Spirits ou, mieux, faites votre gin avec les épices ou herbes que vous voulez à La Distillerie Bar Lab du 77, boulevard Carl-Vogt. Pour le gin, on évitera le bas de gamme en vente dans le commerce. Le Bombay Blue Sapphire au parfum de citronnelle et de poivre noir (23 fr. 95 à la Coop), le Tanqueray Ten (disponible au prix de 38 fr. 95 dans les magasins de la même enseigne) ou le Hendrick’s Lunar plus cher (44 fr. 95) feront l’affaire. Reste à suivre la recette et à servir bien frais.

Les ingrédients

Une pastèque

Un melon

Une bouteille de gin

Un citron

Une bouteille de tonic ou de limonade (pour la version sans alcool)

La recette

Coupez la pastèque en deux et évidez une moitié qui servira de saladier en découpant un peu le dessous pour qu’elle tienne sur la table. Mixez la chair rose-rouge et le jus après avoir épépiné. Dans la seconde moitié du fruit, prélevez avec une cuillère à glace de petites boules de pastèque. On peut aussi prélever des billes d’un melon, dont l’orange contrastera avec le rouge de la boisson. Versez le gin dans le liquide. On peut doser alors la teneur en alcool et le goût plus ou moins prononcé du gin dans le cocktail. Ajoutez l’équivalent d’un jus de citron qui mettra du peps à la boisson. On peut ajouter, si l’on veut un cocktail plus amer ou plus sucré, un indian tonic ou de la limonade. On peut aussi réserver du jus et le mélanger au tonic ou à la limonade d’une version sans alcool (pour les enfants). Versez le cocktail dans la moitié évidée. Ajouter les boules de pastèque ou de melon. Conservez votre moitié de pastèque au réfrigérateur couverte d’un film alimentaire. Ajoutez des glaçons à la dernière minute et servir à la louche avec une boule de chair dans des verres évasés à piquer avec un touilleur ou une pique.

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.