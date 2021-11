Cinquième vague de Covid-19 – Le cocktail Delta-Omicron fait trembler la task force Le nouveau variant ne pouvait tomber au pire moment. L’OFSP craint que la présence des deux mutations en Suisse ne submerge le système de santé. Lucie Monnat

Des représentants de l’OFSP et de la task force Covid – sa présidente Tanja Stadler ici au centre – ont fait le point de la situation lundi. keystone-sda.ch

On en sait encore très peu sur le variant Omicron. Une chose est sûre: il est extrêmement contagieux, davantage que le variant Delta. En Afrique du Sud, il a pris le dessus sur la mutation dominante en moins de deux semaines, selon les observations des virologues du pays.

En Suisse, un cas potentiel du nouveau variant a été identifié dimanche. Des tests plus avancés doivent encore confirmer si la personne en question, qui a voyagé récemment en Afrique du Sud, est bel et bien atteinte de la mutation B.1.1.529, l’autre désignation du variant Omicron. «La personne se trouve actuellement en isolement, et ses cas contacts observent une quarantaine», a précisé ce lundi Anne Lévy, directrice de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Les résultats sont attendus pour mardi.