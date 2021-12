Encre bleue - Le cochon et la pieuvre

Le cochon et la pieuvre

Colle du jour: quel est le point commun entre un cochon et une pieuvre? L’intelligence, peut-être? Les deux le sont, dit-on. Le cochon, comme la pieuvre, ça macule grave! Pourquoi pas. Le céphalopode a des tentacules comme des tire-bouchons, lesquels ressemblent à s’y méprendre à la queue du mammifère rose. Certes. Vous voyez encore un autre point commun?

Dans le cochon, tout est bon. Pareil chez le mollusque aquatique! Euh, j’en sais trop rien, côté cuisine de mer.

Autre chose? Oui! Mon cochon Jules vit ces jours à la colle avec la fameuse pieuvre d’Exem! Une union que certains zoologues pourraient qualifier de contre nature mais qui, dans les faits, est plus que bénéfique.

Car le dessinateur genevois a mis son talent à disposition des beaux yeux de Jules! Pour la vente aux enchères en ligne de la Thune du Cœur, il a dessiné une nouvelle version de l’affiche mythique de la pieuvre. Oui, parfaitement, celle faite en 1988 pour dire non au projet de démolition des Bains des Pâquis et qui est dans toutes les mémoires.

Début décembre, Exem a réalisé ce dessin inédit à l’encre de Chine et aux encres de couleur, au format 42x30 cm. Un dessin extraordinaire qui va affoler les enchères jusqu’au dimanche 19 décembre, à 23 h, sur le site de Ricardo.

N’hésitez pas à enchérir ou à parler de cette vente autour de vous pour que cette œuvre trouve preneur au meilleur prix. Le plus élevé, donc!

Et pour en revenir aux unions contre nature, Maurice, de Saillon, me propose de mettre mon cochon en couple avec une femelle kangourou! Les donateurs de toutes cultures pourraient alors soit remplir la panse de Jules, soit la poche ventrale de dame marsupial, à baptiser. Et le tour serait joué pour battre les précédents records de La Thune…

Je vais en toucher un mot à Jules!