Hockey sur glace – Les Mondiaux 2026 devraient avoir lieu en Suisse, mais où? La Suisse est favorite à l’organisation des championnats du monde en 2026. La Romandie sera-t-elle aussi prise en considération? Cyrill Pasche

Après l’annulation des Mondiaux 2020 en Suisse, les meilleures équipes du monde viendront peut-être à la Vaudoise aréna en 2026. keystone-sda.ch

La Suisse remettra officiellement son dossier de candidature pour les championnats du monde 2026 le 10 janvier prochain à la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). Autre candidat? Le Kazakhstan. La décision quant à l’attribution de la compétition se prendra au Congrès de l’IIHF lors des Mondiaux 2022 en Finlande.

«Nous espérons que les autres fédérations seront solidaires», souligne Patrick Bloch, le CEO de Swiss Ice Hockey. La Suisse, qui devait organiser l’édition 2020 finalement annulée pour cause de pandémie de coronavirus, espérait que son tour reviendrait un peu plus vite (2023, finalement organisé par la Russie). Il faudra patienter encore un peu, mais tout porte à croire que la candidature helvétique va passer la rampe pour obtenir l’organisation du tournoi en 2026.

Fribourg ou Lausanne?

Reste désormais à savoir dans quelles régions du pays et dans quelles patinoires. La formule Zurich/Lausanne, privée de l’épreuve en 2020, sera-t-elle de nouveau retenue? «Nous avons reçu plusieurs candidatures et nous allons prendre une décision avant la fin de l’année. Nous aimerions que tout le pays se sente concerné, mais il n’est pas encore acquis que nous miserons sur une candidature alémanique et romande.» Les infrastructures, les transports et la capacité hôtelière jouent un rôle prédominant.

Si le club de Fribourg-Gottéron fait partie des huit ou neuf candidats ayant transmis un dossier, Zurich (avec une nouvelle patinoire qui sera inaugurée en 2022) devrait probablement être le site principal du tournoi, comme cela était déjà prévu en 2020. Reste à voir si les Romands seront aussi impliqués: Fribourg et Lausanne, de par leur capacité et modernité, semblent être les patinoires situées outre-Sarine les mieux à mêmes d’accueillir des matches d’un tournoi mondial.

