Suisse – Le Club alpin suisse augmente la cotisation de ses membres A partir de 2021, la cotisation des membres individuels du Club alpin suisse (CAS) sera augmentée de 10 francs, celle des jeunes de 5 francs et celle des familles de 14 francs.

Les cabanes, patrimoine matériel le plus important du CAS, ne peuvent être entretenues qu’avec des finances saines. KEYSTONE

L’assemblée des délégués des 111 sections du Club alpin suisse (CAS) a pris des décisions «porteuses d’avenir» samedi à Berne, indique un communiqué dimanche. A partir de 2021, la cotisation des membres sera augmentée de dix francs. En contrepartie, l’accès au portail des courses du CAS sera désormais inclus.

La baisse des recettes, l’expansion des services et les dépenses consacrées à des projets tels que le portail des courses du CAS entraînent une diminution des réserves, explique le communiqué. Pour cette raison, le comité central a proposé une augmentation des cotisations.

Il a souligné que les cabanes, patrimoine matériel le plus important du CAS, ne peuvent être entretenues qu’avec des finances saines. De plus, son expertise en matière d’itinéraires, le plus important patrimoine immatériel du CAS, ne saurait être préservée que par la numérisation. Ces arguments ont convaincu une majorité des délégués.

A partir de 2021, la cotisation des membres individuels sera augmentée de 10 francs, celle des jeunes de 5 francs et celle des familles de 14 francs. En contrepartie, cette hausse permettra à tous les membres d’accéder au portail des courses du CAS.

Annulations plus tôt

Autre changement, à partir du 1er novembre 2020, les annulations de nuitées en cabane devront être effectuées deux jours à l’avance pour ne pas causer de perte financière. Jusqu’à présent, les hôtes des cabanes devaient annuler leur réservation avant 18h00 la veille de leur arrivée.

Cela a conduit de plus en plus d’hôtes à annuler à la dernière minute ou à réserver dans plusieurs cabanes en même temps pour ne décider qu’à court terme où aller, en fonction de la météo. Une frustration pour nombre de gardiens et gardiennes de cabane, qui se sont retrouvés avec de la nourriture en trop.

Les conditions générales ont par conséquent été révisées. Dès novembre, le délai d’annulation gratuite des réservations sera donc porté à deux jours avant l’arrivée. Une autre nouveauté est la possibilité de facturer des frais de non venue. Si l’hébergement en cabane est réservé via le système de réservation en ligne et qu’une carte de crédit est enregistrée, ces frais pourront être débités directement de la carte si les hôtes ne se présentent pas.

ATS/NXP