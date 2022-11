Pourquoi si peu est fait pour contenir le changement climatique? En un mot comme en mille, la réponse est qu’il n’y a pas de majorité politique qui souscrive des deux mains à cet objectif. En effet, aucune des grandes démocraties n’a dégagé de majorité claire pour faire du climat une priorité inconditionnelle. C’est ainsi qu’aux quatre coins du monde, les électorats demandent à leurs gouvernements, plus ou moins démocratiquement élus, d’abord de la croissance, de l’emploi et du bien-être avec «en même temps» de la transition énergétique.

Les électeurs ne sont pas dupes et subodorent le nœud du problème que le politiquement correct continue à occulter: la transformation – surtout si elle est rapide – annonce un chambardement structurel. Il y aura des perdants et des gagnants: des créations d’entreprises et d’emplois d’un côté, des fermetures et des réductions de l’autre. Et chacun, chaque électeur, s’interroge sur le sort qui sera le sien. Cette appréhension, même légitime, tempère toutes les ardeurs.

Tous les rapports le disent, seuls des investissements massifs permettront, peut-être, de freiner le réchauffement. Pour une grande partie, ces investissements viendront remplacer l’existant. Il y aura donc des pertes qu’il faudra amortir.

Contrairement aux finances publiques qui ont, du point de vue technique, une capacité d’endettement quasi illimitée, la finance privée est bornée par l’appréciation que fait le créancier du risque économique auquel il s’expose. Compte tenu des montants et des durées, il est peu probable que les financeurs privés se ruent pour soutenir la transition climatique sans y être encouragés par la puissance publique qui pourrait, par exemple, se porter garante en dernier recours.

Or, pour franchir ce pas, un signal politique clair est indispensable, mais les urnes rechignent à le donner. Il y a donc bien impuissance endémique à accélérer le dossier climatique.

Les réticences des pays du Nord à se lancer dans une transformation énergétique volontariste au niveau interne se doublent d’un double casse-tête international: d’une part, la stratégie qui consiste à éviter d’en faire plus que sa part par rapport aux partenaires; d’autre part, il y a l’exigence affirmée des pays du Sud de voir le Nord contribuer à leurs efforts climatiques.

L’argument porte le nom de «la dette écologique». Si l’on considère que l’urgence climatique d’aujourd’hui résulte du cumul des empreintes écologiques depuis la révolution industrielle, la contribution cumulée des pays du Nord y est très nettement prépondérante. Cela indiquerait, selon l’argumentaire de la dette écologique, qu’il y a eu surexploitation de l’environnement global au profit du développement du Nord – donc une «dette» aujourd’hui.

Pour neutraliser progressivement cet effet stock, il faudrait un transfert vers le Sud à la hauteur de trillions de dollars – et non de milliards – par année, et cela sur des décennies. Impossible pour le Nord du point de vue aussi bien politique qu’économique. L’impuissance politique interne se double donc d’un blocage international qui la justifie par ailleurs.

La seule voie de sortie serait de proposer sans complaisance un projet de transformation structurelle de moyen terme qui apporte de vraies réponses aux appréhensions de chacun. Mais avant, les urnes doivent parler.

Paul-H. Dembinski Afficher plus Directeur de l’Observatoire de la finance DR

