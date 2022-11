COP27 à Charm el-Cheikh – Le climat peut nous priver de quatre aliments Devrons-nous un jour faire une croix sur le petit arabica du matin? Les prix du riz, du chocolat et du thé vont-ils prendre l’ascenseur? Oui, si la Terre poursuit sa trajectoire de réchauffement à +2 °C. Virginie Lenk

L’agriculture mondiale, c’est un quart des émissions de gaz à effet de serre. C’est aussi le secteur le plus vulnérable aux dérèglements du climat. KEYSTONE/AP/THOMAS HARTWELL

Pour la première fois, la COP27 a inclus samedi officiellement l’agriculture dans les négociations, et, au vu de l’enjeu planétaire, on peut s’étonner qu’elle ne l’ait pas fait avant. L’agriculture mondiale, c’est un quart des émissions de gaz à effet de serre. C’est aussi le secteur le plus vulnérable aux dérèglements du climat. «Deux tiers des plus pauvres se trouvent dans ces zones rurales menacées et dépendent de l’agriculture pour leur survie», rappelle Carin Smaller, directrice de Shamba Centre for Food and Climate, un think tank basé à Genève.