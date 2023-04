Les Avanchets, 26 avril

Attendus lundi 24 en fin de journée pour participer à un débat public sur le Plan climat cantonal planifié de longue date par la «Tribune de Genève» et le Conseil pour le climat, trois des six candidates et candidats à l’élection au Conseil d’État se sont désistés au dernier moment.

Pierre Maudet (Libertés et justice sociale) a annoncé trois jours à l’avance qu’il préférait se rendre à une soirée électorale. Philippe Morel (MCG) et Lionel Dugerdil (UDC) ont renoncé le jour même pour rejoindre une réunion avec leurs collègues de l’Alliance genevoise.

La séance prévue a donc été annulée au tout dernier moment, la représentativité des différents bords politiques n’étant pas assurée. Voilà qui en dit long sur l’intérêt que ces candidats portent au problème essentiel du réchauffement climatique avec ses conséquences catastrophiques sur la nature et la destinée des sociétés humaines. Quel mépris pour les citoyens désireux d’entendre les propositions de toutes les parties pour mettre en œuvre le Plan climat 2030, fruit d’un énorme travail, qui devrait être désormais la direction incontournable de toute décision politique, qu’elle concerne l’énergie, la mobilité, les biens de consommation, la santé ou encore l’aménagement du territoire.

Auraient-ils négligé de se plonger dans le document, pourtant adopté par le Conseil d’État déjà en avril 2021? Ce qui laisserait supposer un manque d’assurance sur le sujet face au public.

Quoi qu’il en soit, il semble difficile d’accorder sa confiance à ceux qui préfèrent éviter une rencontre peut-être décisive pour le citoyen appelé aux urnes.

Jacqueline Lecoq

