Les activistes du climat s’en prennent régulièrement à la Banque nationale suisse (BNS), accusée d’investir éhontément une partie de ses actifs (près de 900 milliards en francs suisses) dans des sociétés liées à l’extraction d’énergie fossile. L’Alliance climatique, qui regroupe la quasi-totalité des ONG «vertes», dispose d’un large soutien politique à gauche et chez les Verts. En février, plus de 10’000 personnes ont signé une pétition exigeant un plan d’action pour accompagner la BNS dans «une transition», l’idée étant que ses investissements futurs respectent en tout point les engagements climatiques signés par la Suisse.

Vendredi (28 avril), ces mêmes activistes ont tenté de faire voter les actionnaires de la BNS (les Cantons) sur cette belle idée. Mais ils se sont heurtés à un refus très net des actionnaires à plus de 90%. La BNS s’en tient à sa doxa: ses investissements financiers font partie de sa politique monétaire. En clair, elle ne saurait être influencée par des critères politiques qui mettraient en danger sa liberté d’action et l’exposeraient à des conflits d’intérêts permanents (chaque groupe de la société voulant exercer ses préférences dans les investissements).

La Banque nationale suit une règle simple; elle n’investit pas dans «la fabrication d’armes condamnées au plan international et dans les entreprises qui causent systématiquement un dommage à l’environnement, comme celles qui sont exclusivement liées à l’extraction du charbon (sauf s’il est destiné à l’acier). Dans les faits, c’est une approche peu restrictive. Aussi, les activistes dénoncent régulièrement les investissements dans des sociétés comme Shell, ExxonMobil ou BP, pour citer quelques géants du secteur pétrolier.

«Contrairement à ce que certains ont pu écrire, la BNS ne spécule pas, ou si peu.»

Le refus de la BNS d’entrer en matière sur une politique d’investissement «durable» et «responsable» choque et fâche. Mais autant les critiques sont bien intentionnées, autant leur démarche procède d’un tragique malentendu. Les fonds de la BNS ne sont pas légalement assimilables à un fonds souverain; la banque ne place pas ses fonds dans le but de gagner de l’argent, mais pour assurer techniquement des liquidités lui permettant d’assurer la stabilité des prix en achetant ou vendant du franc suisse.

Pour échapper à toute critique de manipulation des cours, la BNS procède selon une sélection dite passive et quantitativiste. Elle réplique l’éventail des sociétés cotées en Bourse dans le monde, en sélectionnant les plus grandes (les plus faciles à acheter ou à revendre) dans des quantités qui correspondent à leur représentativité boursière et sectorielle. Si les valeurs pétrolières montent (le cas aujourd’hui), leur part grimpe dans le portefeuille. À l’inverse, si les cours baissent, leur part diminue. Contrairement à ce que certains ont pu écrire, la BNS ne spécule pas, ou si peu. D’ailleurs, elle se veut discrète dans ses achats pour ne pas attirer l’attention des investisseurs et encore moins des États étrangers.

Sans doute la BNS pourrait-elle étendre ses prises de position d’actionnaire aux sociétés américaines, alors qu’elle n’intervient que dans les résolutions des AG en Europe. Et prendre part aux résolutions des fonds de pensions qui exigent une meilleure prise en compte des normes environnementales et sociales des sociétés.

Désinvestir les sociétés pétrolières? Elle perdrait du coup toute influence dans les résolutions d’actionnaires. Plus fondamentalement, pour être crédible, une Banque centrale doit rester neutre sur le plan politique et par conséquent ne pas chercher à influencer les valeurs d’une société. Seuls les gouvernements ou les parlements élus ont cette légitimité démocratique. La BNS est une technocratie. C’est peut-être impopulaire et tragique, mais c’est ainsi.





Pierre Veya est chef de la rubrique économie auprès de 24 Heures, de la Tribune de Genève et du Matin Dimanche. Auparavant, il a été rédacteur en chef du journal Le Temps, de l'Agefi et chef de la rubrique économique à L'Hebdo. Ses domaines de compétences sont la finance, l'économie, les hautes-technologies, l'environnement, le climat et la politique agricole. Plus d'infos @pierre_veya

