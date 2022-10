Météo estivale – Le climat d’arrière-été se prolonge en Suisse Le mercure a dépassé les 25 degrés ce lundi, pour la deuxième journée consécutive. En Suisse romande, la température la plus élevée a été enregistrée à Delémont (JU).

La semaine a commencé sous un soleil d’arrière-été en Suisse. KEYSTONE/APA/APA/BARBARA GINDL

Ce milieu du mois d’octobre a un parfum d’arrière-été. Pour la deuxième journée consécutive, le mercure a ponctuellement dépassé les 25 degrés en Suisse lundi, cette fois du côté de Coire.

Ce 17 octobre entrera dans les annales comme une journée estivale, écrivent lundi SRF Meteo et MétéoSuisse. Le föhn a favorisé la montée du thermomètre au sud des Alpes. Cela n’est cependant pas particulièrement exceptionnel. Deux années sur trois en moyenne, Coire enregistre au moins une journée d’octobre à 25 degrés ou plus.

La veille, dimanche, un pic à 25,1 degrés avait déjà été signalé à Delémont, faisant dire à SRF Meteo que l’«été n’en finit pas». Le 3 octobre, le thermomètre a affiché 27,2 degrés à Biasca (TI).

En Suisse romande, lundi après-midi, les températures les plus chaudes ont été notées du côté de Delémont (JU) (23,1 degrés), Courtelary dans le Jura bernois (22,3), Evionnaz (VS) (21,9), Genève-Cointrin (21,7 degrés) et Fribourg (21,5). À 1000 m d’altitude, à La Chaux-de-Fonds (NE), le mercure a légèrement dépassé 20 degrés.

ATS

