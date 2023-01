Evénement musical – Le classique, ce kif des jeunes Ils ont entre 13 et 19 ans, ils jouent et s’éclatent en bande au sein de l’Orchestre du Collège. Plongée dans une passion qui n’a rien d’une mode. Rocco Zacheo

Les jeunes musiciens de l'Orchestre du Collège de Genève en répétition r au Victoria Hall, sous la direction de Philippe Béran. LUCIEN FORTUNATI

C’est une affaire qui avance à une vitesse soutenue sur la scène du Victoria Hall. Le temps, pour une centaine de complices, d’extraire les instruments des étuis, de placer les partitions sur les pupitres, et voilà que la voix du chef Philippe Béran s’élève et donne le signal de départ: «Ça y est, on met la machine en marche!» s’exclame sur un ton survitaminé le meneur des opérations.