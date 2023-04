Spectacle grand public à Plainpalais – Le cirque Starlight invite à explorer son «Moi» intérieur Une troupe envoûtante transpose sur piste une métaphore de l’esprit humain. Energie, comédie et poésie: un must! Philippe Muri

Les artistes et musiciens du spectacle «Moi», présenté à Genève sur la plaine de Plainpalais (manque Alexia Voirol). STÉPHANE SCHMUTZ / STEMUTZ.COM

«C’est la fin du début, ou le début de la fin?» Sous le chapiteau du cirque Starlight, à deux pas de la fête foraine, un gandin en haut de forme, élégamment vêtu de noir de la tête au pieds, soliloque tout en compulsant frénétiquement des pages blanches. Il les froisse, les lance en l’air, sans prêter attention au petit monde qui s’agite autour de lui. Des garçons et des filles magnifiquement sapés dans leurs costumes ébènes aux nuances multicolores entrent et sortent par des portes disséminées sur la piste. Etrange ballet bourré d’énergie et de poésie, rythmé par un accordéon et un violon joués en live. Plus tard, une pétulante batterie va les rejoindre, dynamisant des numéros déjà bien envoûtants.