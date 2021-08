Plein air acrobatique – Le Cirque Knie reprend enfin ses quartiers sur la plaine de Plainpalais Près de vingt-quatre mois sans chapiteau national au centre-ville. Il arrive, c’est confirmé. Thierry Mertenat

Genève, le 23 août 2021. Sur la remorque du premier convoi arrivé au petit matin, le fameux logo en quatre lettres du Cirque Knie. MAGALI GIRARDIN 1 / 1

En temps normal, on patiente jusqu’à l’apparition du chapiteau pour relayer l’enthousiasme local et saluer l’arrivée de notre cirque national sur la plaine de Plainpalais. Sauf que là, on attend quand même depuis deux ans de voir enfin le fameux logo du Knie griffer, dans une couleur assez voisine, le ghorr du Beaujolais.

C’est chose faite depuis ce week-end. Un camion-remorque bourré de logistique, planté au milieu du site dès vendredi. Et très vite, la flotte de véhicules aux cabines rouges qui s’étoffe, en profitant du calme dominical, les palissades blanches qui apparaissent, marquant le village éphémère à venir, les roulottes du personnel artistique, acrobates, funambules, lanceurs de couteaux et, bien sûr, Bastien Baker, la superstar (sic) à la guitare, faisant depuis juillet déjà de la retape sur les affiches au format mondial.