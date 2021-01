Suisse – Le Cirque Knie reporte le début de sa tournée 2021 La pandémie empêche le Cirque Knie de démarrer sa tournée 2021. L’année passée, il avait déjà dû renoncer à se produire en Suisse romande et au Tessin. smk

Le Cirque Knie continue de souffrir des effets de la pandémie, tout comme les autres acteurs culturels. Knie

Le cirque national suisse Knie doit reporter le début de sa tournée, qui se déroule traditionnellement à la mi-mars à Rapperswil-Jona. La situation sanitaire ne lui laisse pas d’autre choix, explique l’institution dans un communiqué publié jeudi.

Le nouveau plan de la tournée est en préparation et les lieux, le début de la prévente ainsi les points forts du nouveau spectacle seront publiés dès que le lancement aura été approuvé. En 2020, le cirque avait dû annuler sa tournée en Suisse romande et au Tessin, et ce pour la première fois de son histoire. Déjà en raison de la crise du coronavirus, le cirque n’avait pu se produire que dans une douzaine de villes alémaniques durant l’automne.

«Nous traversons actuellement une période de turbulences et nous devons faire face ensemble à cette pandémie. Il est important d’avoir une perspective d’avenir réjouissante. Tout sera mis en œuvre pour séduire à nouveau notre public lors de notre nouveau spectacle», explique Géraldine Knie.