«Luzia» sur la plaine – Le Cirque du Soleil inonde Plainpalais de pluie et lumières La troupe canadienne dévoile un nouveau spectacle baigné de culture mexicaine, visuellement saisissant. À découvrir jusqu’au 3 juillet. Récit de la première. Jérôme Estebe

La pluie et l’eau: les véritables stars du nouveau spectacle du Cirque du Soleil. MARTIAL TREZZINI/keystone

Au risque de passer pour un vilain spoiler, ou divulgâcheur, on va vous raconter la fin. Le nouveau spectacle du Cirque du Soleil se termine super bien. Par un grand banquet plein de lumières, de danses, de masques, de cabrioles, de bestioles et de trompettes pompettes. C’est un tableau grandiose et minutieusement composé, qui pourrait sortir d’un film de Fellini ou de Peter Greenaway. Une fresque grouillante autant que millimétrée, pleine de sons et de couleurs, que le spectateur, épaté, embrasse tout cru. Des scènes de cette trempe visuelle, le show en regorge. On en sort d’ailleurs gentiment groggy, avec l’envie idiote de faire des cabrioles sur la plaine.