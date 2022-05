Riche en performances acrobatiques, «Luzia» fait la part belle à la lumière et à la pluie au cours d’un show coloré. Daniele Finzi Pasca en signe la mise en scène. Interview.

On avait quitté le Cirque du Soleil au printemps 2019, sur un show retraçant de manière ébouriffante l’évolution de l’homme. Trois ans après «Totem», l’entreprise canadienne revient poser son grand chapiteau sur la plaine de Plainpalais. Du 28 mai au 3 juillet, «Luzia» explore un Mexique imaginaire, entre acrobaties et poésie. Créée en avril 2016 à Montréal, cette ode librement inspirée par la culture, l’histoire et la mythologie aztèques est mise en scène par Daniele Finzi Pasca.

Parade festive

Concepteur de la dernière Fête des Vignerons en 2019 et grand manitou des cérémonies des Jeux olympiques de Turin en 2006 et Sotchi en 2014, le Tessinois de 58 ans n’en est pas à son coup d’essai avec le Cirque du Soleil. En 2005, il signait «Corteo», une parade festive au cours de laquelle un clown évoquait ses propres funérailles dans une ambiance de fête foraine.