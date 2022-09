Formule 1 – Le circuit de Monza mérite toujours son appellation de «temple de la vitesse» Toujours plus vite. Sur l’«Autodromo di Monza», Charles Leclerc s’est qualifié hier à la moyenne de 260 km/h, le record de la saison. Luc Domenjoz Monza

La Ferrari de Charles Leclerc a été la plus rapide sur le circuit italien. AFP

Banlieue nord de Milan, «Parco di Monza». 732 hectares de calme et de nature créés en 1805 par Napoléon. L’Autodromo partage le parc avec un golf, ses pelouses impeccables et ses joueurs endimanchés. Tout ici respire la paix, sauf, bien sûr, pendant le week-end du Grand Prix d’Italie. Monza se transforme alors en «temple de la vitesse». Historiquement, c’est ici qu’on atteignait les vitesses de pointe les plus élevées de la saison, au bout de l’interminable ligne droite qui suit le virage parabolique.