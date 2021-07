À quinze jours des Jeux – Le CIO impose son diktat sur le huis clos des JO Alors que les Jeux se dérouleront sous état d’urgence et sans spectateurs à Tokyo, le CIO a obtenu que le huis clos ne soit que partiel. Le récit d’un bras de fer. Bernard Delattre, Tokyo

Jeudi, le Premier ministre japonais, Yoshihide Suga, a décrété l’état d’urgence à Tokyo dès dimanche et pour toute la durée des Jeux face à la vitesse de propagation du virus. Tokyo, 8 juillet 2021. KEYSTONE

La tension est montée d’un cran en haut lieu à Tokyo, à quinze jours seulement de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques. La capitale vient même d’être le théâtre d’un débat musclé à propos de la configuration à venir de cet événement, qu’il a fallu modifier au débotté en raison de la dégradation de la situation sanitaire. Ce bras de fer a opposé le Comité international olympique (CIO) à ses interlocuteurs japonais.

Ceux-ci, jeudi, ont dû se résoudre à décréter à nouveau l'état d'urgence à Tokyo à partir de dimanche. Le nombre de cas quotidiens de Covid-19 y est désormais quatre fois plus élevé qu’il y a un mois. Une cinquième vague de l’épidémie a débuté dans la métropole. Elle est encore plus violente que les précédentes en raison de la vitesse de propagation du variant. Or, à ce jour, seuls 15% des Japonais ont été complètement vaccinés.