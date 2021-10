Quatrième édition d’Aventiclap – Le cinéma suisse à l’honneur au festival du film d’Avenches Le site historique de la commune vaudoise accueillera le festival Aventiclap du 7 au 10 octobre. Cinq films suisses concourront pour le Marcus d’Or et une exposition plongera le public dans les coulisses de l’univers geek au cinéma.

En marge des projections, Aventiclap proposera une exposition sur l’univers geek. (Photo d’illustration) Keystone/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Le festival Aventiclap revient pour une 4e édition du 7 au 10 octobre au coeur du site historique d’Avenches, dans le canton de Vaud. L’événement fera la part belle au cinéma suisse et accueillera aussi une exposition sur l’univers geek au cinéma.

Le public pourra suivre l’histoire d’Allegra, survivante d’un attentat terroriste («Atlas»), celle de deux amis d’enfance embarqués dans un périple de vengeance contre le professeur qui a abusé d’eux enfants («Vasectomia»), ou encore celle de Beyto, fils d’immigrés turcs qui tombe amoureux de son entraîneur de natation («Beyto»).

Au total, cinq films helvétiques concourront pour le Marcus d’Or en compétition nationale. Tous ont été sélectionnés dans des festivals suisses et internationaux, et plusieurs sont des avant-premières romandes. Parmi elles, «Atlas», qui avait inauguré les Journées de Soleure en début d’année. Le film sera projeté en présence de son réalisateur Niccolo Castelli.

Courts-métrages

En parallèle, six courts-métrages se disputeront le prix du Public. Tous ont été réalisés en Suisse romande par de jeunes cinéastes.

Aventiclap fera également la place à des projections hors compétition de tout genre: animation, comédie, fiction, documentaire, etc. C’est l’hétéroclite «Lockdown collection» qui ouvrira le bal. Le projet concentre un panel de 33 courts-métrages réalisés durant et au sujet de la pandémie.

Côté animation, le showman, magicien et réalisateur de films veveysan Pierric Tenthorey mariera prestations de scène et écran lors d’une soirée multidisciplinaire, créée spécialement pour le festival.

Geek et monstres

Une «exposition pour toute la famille» plongera le public dans les coulisses de l’univers geek au cinéma. Des présentations d’objets et de costumes de films, des rencontres avec des collectionneurs et des cosplayers (amateurs de costumade), des dédicaces et des séances photos sont prévues.

Une immersion dans le monde des monstres de cinéma et de leurs créateurs sera également proposée à travers la projection d’un film documentaire français – c’est la seule projection non suisse du festival. «Le Complexe de Frankenstein» (2015) revient sur les techniques qui ont enfanté les plus grandes créatures du septième art, telles que Godzilla, Yoda ou les tyrannosaures de Jurassic Park.

En 2020, la troisième édition d’Aventiclap avait dû être reportée de mai à octobre en raison de la situation sanitaire. Un changement d’agenda qui deviendra permanent, la période du mois d’octobre étant plus idéale au déploiement du festival, a indiqué à Keystone-ATS Remy Dewarrat, attaché de presse du festival.

Aventiclap avait alors réuni un peu plus de 2000 visiteurs. «On en espère tout autant cette année», dit-il. L’entrée à la manifestation n’est possible qu’avec un certificat Covid.

