Portrait d’un réalisateur – Le cinéma poétique d’Alexandre Schild Le Genevois a signé cet été un clip pour BARON.E, en attendant la sortie de «Lettres en ton nom», son troisième court métrage. Rencontre. Alice Randegger

Le troisième court métrage d’Alexandre Schild, «Lettres en ton nom», sortira cet automne dans les festivals. LUCIEN FORTUNATI

Le cinéma comme nécessité, comme évidence, c’est l’intime conviction d’Alexandre Schild. Du haut de ses 21 ans, le réalisateur genevois, autodidacte, se donne les moyens de ses ambitions. Son esthétique est rêveuse et léchée, teintant d’onirisme; ses images et ses histoires sont centrées sur les relations humaines. Mise en scène épurée, jeux de lumière et léger côté rétro complètent le tout. Après deux courts métrages et plusieurs clips vidéo pour des groupes romands (Le Roi Angus, The Rebels of Tijuana, BARON.E) et internationaux (Lukas Ionesco), «Lettres en ton nom», son premier court métrage produit, sortira dans les festivals à l’automne.